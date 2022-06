L’Inter è sempre più vicina all’ingaggio dello svincolato Henrikh Mkhitaryan anche se er l’ufficialità ci vorrà tempo.

La Roma ieri ha incontrato l’entourage di Henrikh Mkhitaryan per comunicargli che l’offerta fattagli diverse settimane fa non subirà ulteriori rilanci: questo spiana la strada all’Inter. I nerazzurri infatti gli hanno offerto un biennale a 3,5 milioni di euro a stagione che l’armeno ha accettato.

Josè Mourinho

Il Corriere dello Sport riporta che il centrocampista già dopo la finale vinta di Conference League ha avvertito e salutato i compagni dicendo loro che aveva accettato la proposta dei nerazzurri. Ora Mkhitaryan andrà in vacanza, poi farà le visite mediche e firmerà con l’Inter; ci vuole ancora qualche settimana per via dell’infortunio accusato nell’ultima gara disputata.

