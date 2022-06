Queste le parole di Ciro Immobile, Lazio durante una bella intervista a Sky Sport. Ecco le parole dell’attaccante.

Le parole dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile parla a sky sport, ricorda il passaggio al Borussia: “Ai tempi quando sono andato a firmare c’era lui in sede al Borussia Dortmund e mi ha raccontato il motivo per cui aveva scelto me. Avevano visto circa 60 partite mie e questo dimostra la professionalità di Klopp. Fa immensamente piacere questa cosa“.

Ciro Immobile

Immobile parla così della nazionale: “Ho sentito Mancini prima delle convocazioni, ovviamente abbiamo parlato dell’infortunio e quindi non ci sarei potuto essere. Sono contento, il mister sta facendo un lavoro importante. Ho visto tutte e tre le partite e, a parte il secondo tempo con l’Argentina, la prima mezz’ora mi sono piaciuti, soprattutto con Germania e Ungheria si è espresso un calcio più in verticale e mi fa piacere ovviamente, posso sfruttare un po’ di più le mie caratteristiche, sono più che felice di dare il mio contributo anche in Nazionale, come ho sempre detto“. Conclude così.

