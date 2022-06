La Juventus ha confermato la presenza in America con la Soccer Champions Tour. Ecco il programma estivo con le date.

Confermata la presenza della Juventus in America con la Soccer Champions Tour. Questo il programma delle date:

Juve vs. Chivas in Las Vegas (22 Luglio).

Juve vs. Barcellona in Dallas (26 Luglio).

Juve vs. Real Madrid in Los Angeles (30 Luglio).

Inoltre ad inizio agosto è prevista un amichevole contro l’Atletico Madrid attorno l’otto agosto, per finire qualche giorno dopo con la classica amichevole contro la squadra U23 della rosa.

Arthur intanto ha mandato il suo procuratore in sede per cercare di imbastire la cessione, al momento la cessione a titolo definito è praticamente impossibile, visto i 43 milioni di euro di residuo di bilancio. Probabile la cessione in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. Vedremo come la Juventus si presenterà alla tournee estiva.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG