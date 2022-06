Parla Federico Chiesa per l’inaugurazione del nuovo Hub educativo creato con Save The Children a Torino con Juventus.

Parla l’esterno della Juventus, Federico Chiesa durante l’inaugurazione del Hub educativo di Save The Children a Torino. Ecco le parole sul suo recupero: “Il mio sogno è tornare il prima possibile, ma bisogna rispettare delle tabelle. Lo staff medico mi sta aiutando in tutto per tutto, è fantastico. Penso per inizio settembre di essere pronto, però vediamo“.

Sulla dieci: “La maglia numero 10? Farebbe piacere a chiunque, alla Juve l’hanno indossata grandi campioni. A luglio saprete..“

Federico Chiesa

Parlando di Vlahovic: “Abbiamo già giocato insieme. In campo con lui mi trovo benissimo, e fuori è un amico, un aspetto che aiuta molto anche in partita. Non vedo l’ora di giocare con lui e dargli qualche palla per fare qualche gol in più“.

Sul suo ruolo e il pensiero su Angel Di Maria: “Dove mi trovo più a mio agio? Esterno. Come ho giocato in Nazionale, mister Allegri ha dovuto alle volte cambiare per via degli infortuni ma sa come sfruttarmi al meglio. È un fuoriclasse. Ha vinto, ma per il mercato bisogna parlare col presidente.”

