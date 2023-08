Lazio, le parole di Gustav Isaksen alla conferenza stampa di presentazione del giocatore: «Qui ci sono i presupposti per crescere»

Giornata di presentazioni in casa Lazio, anche per Gustav Isaksen, esterno offensivo arrivato dal Midtjylland in questa sessione di mercato. Di seguito le sue parole.

PRESENTAZIONE– «Sono molto felice di essere qui. Grazie per le parole. Per me è un sogno giocare con la maglia biancoceleste. Peccato aver perso la prima partita, ma ci rifaremo domenica. Non vedo l’ora di giocare in campionato e anche in coppa »

GOL ALLA LAZIO IN EUROPA LEAGUE– «Tanti giocatori me lo hanno ricordato. Radu ha detto che è stata colpa mia se ha smesso di giocare, ma ora gioco dalla parte giusta e nella squadra giusta»

DOVE VUOLE ARRIVARE ISAKSEN- «Sono certo di poter crescere con la Lazio, sono circondato da grandi giocatori e abbiamo un grande allenatore. Ci sono molti presupposti per continuare a crescere.»

TEMPERATURE DIVERSE- «In Danimarca la massima è 15 gradi. Mi dovrò abituare, ma lo sto facendo. Sto lavorando per adattare il mio stile di gioco alle temperature italiane».

