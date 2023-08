L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi si è focalizzato sui comportamenti dell’attaccante belga che ancora non ha chiaro il suo futuro.

Beppe Bergomi a Sky Sport è stato piuttosto schietto su Romelu Lukaku. “Non uso mezze misure, Lukaku ha sbagliato. Le parole hanno un peso, quando dici determinate cose. Io apprezzo Antonio Conte, che ha sempre detto ‘io tifo la squadra che alleno’. E così deve essere”.

Romelu Lukaku

“Quando fai certe dichiarazioni, poi diventa difficile. Ho saputo che la cosa che ha indispettito molto Lukaku è che non è mai stato titolare una volta che è tornato in forma. Questo gli ha dato fastidio. Ma quest’anno sarebbe stato assolutamente titolare, Inzaghi lo ha anche detto che non aveva mai allenato uno così forte. E l’Inter avrebbe fatto un altro mercato con Lukaku“.

