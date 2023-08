Le parole di Michele Mignani, tecnico del Bari: «Il mercato è ancora aperto, tuttavia per sabato contiamo su chi abbiamo»

Michele Mignani, tecnico del Bari, ha parlato a TuttoBari.com del prossimo impegno contro la Cremonese, in cui dovrà fare meno di Maita, Di Cesare, squalificati e gli infortunati Menez e Diaw. Di seguito le sue parole.

«Troveremo le alternative agli assenti. Ma nelle difficoltà deve venir fuori la forza della squadra. Il mercato è ancora aperto, tuttavia per sabato contiamo su chi abbiamo. Edjouma ha già fatto vedere le sue caratteristiche, ma deve entrare nel nostro contesto, a livello anche linguistico oltre che tattico. Si applica ed ha voglia, oltre ad avere voglia di lavorare duro. Credo possa fare la mezzala o un ruolo più offensivo, da trequarti in su. Bisogna utilizzarlo, perché non siamo in tanti. Benali è un calciatore protagonista in A ed in B da molti anni, è ormai affermato. È tatticamente molto intelligente e sta molto bene, si può sposare bene con Maiello in un centrocampo a 4. Sa fare la mezzala, ed ha dimostrato un’ottima condizione. Sibilli penso che sia un giocatore che già nel Pisa ha fatto molto bene, gli manca poco per fare il salto di qualità anche in termini di gol ed assist. È nel pieno della carriera, ha grandi margini di miglioramento e può svariare su tutto il fronte offensivo. Sa fare anche la mezzala, è molto generoso e disponibile».

