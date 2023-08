Massimo Coda è vicino alla firma con la Sampdoria: i blucerchiati stanno concludendo il trasferimento con il Genoa

Massimo Coda sarà un nuovo calciatore della Sampdoria. L’attaccante classe ’88 lascerà il Genoa a titolo definitivo per cambiare sponda della città e lottare, ancora una volta, per la promozione in Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato è in attesa dei documenti da parte dei rossoblù.

Sarà poi tempo di visite mediche e firma sul contratto. Coda è il secondo centravanti acquistato dalla Sampdoria dopo Sebastiano Esposito: ora i riflettori sono puntati su Manuel De Luca e Antonino La Gumina, entrambi verso l’addio.

