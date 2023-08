L’ex bomber Christian Vieri sostiene che i nerazzurri si siano indeboliti non poco nel reparto offensivo.

Christian Vieri alla BoboTv ha analizzato le differenze dell’Inter attuale rispetto a quella della passata stagione. “Per me l’Inter non è la più forte del campionato perché sono andati via Dzeko e Lukaku: il problema è solo davanti, sapete quanto è bravo Dzeko a fare e a far fare gol. Lukaku l’anno scorso non ha fatto bene tranne gli ultimi due mesi, però se sta bene i suoi gol li fa e crea pericoli”.

Edin Dzeko

“Hanno preso Thuram e Arnautovic, sono curioso di vederli: una cosa è giocare a Bologna, un’altra fare il titolare nell’Inter, sei obbligato a fare 15-20 gol. L’Inter ha bisogno di un altro attaccante che segni oltre a Lautaro: 15-20 devono farli, altrimenti è difficile lottare per lo scudetto. A Thuram diamo tempo, Arnautovic deve essere pronto subito perché è andata via gente che faceva la differenza“.

L’articolo Vieri: “L’Inter non è la più forte perché sono andati via Dzeko e Lukaku, serve un attaccante che segni oltre Lautaro” proviene da Notizie Inter.

