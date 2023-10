Carlo Nohra, CEO della Saudi Premier League, chiama il capitano della Lazio Ciro Immobile in Arabia. Le dichiarazioni al Festival di Trento.

LE PAROLE – «Non è mai troppo tardi. La qualità non scomparirà mai. Quello che ci interessa ora è portare la migliore qualità al calcio saudita per fornire un migliore intrattenimento per il calcio saudita, per l’Arabia Saudita, per la popolazione saudita e per condividerlo con il resto del mondo».

