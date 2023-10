Paulo Dybala corre verso il rientro in campo. L’argentino senza giorni liberi, adesso ha un nuovo obiettivo

Come riferisce il Corriere dello Sport, non ci sono giorni liberi per quel Paulo Dybala che lavora per tornare ad aiutare la Roma il prima possibile.

Il ginocchio si è sgonfiato, ma nessuno vuole rischiare ricadute. Per questo il giocatore salterà le prossime gare contro Monza e Slavia Praga, ma farà di tutto per rientrare in occasione del match con l‘Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG