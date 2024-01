Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni dell’Adnkronos dell’esonero di José Mourinho dalla Roma

PAROLE – «Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…».

