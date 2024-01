Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana, ha parlato intervistato al canale ufficiale YouTube della Lega Serie A

PAROLE – «Sono davvero felice e grato di essere arrivato alla Salernitana, che mi ha dato la possibilità di giocare in serie A. La città è bellissima e le persone qui sono amichevoli e adorabili, mi hanno fatto sentire a casa. La Salernitana è una squadra, un club, che ha disputato una manciata di stagioni in serie A, e che ha un forte desiderio di crescere. La città è bellissima e le persone sono amichevoli e adorabili, mi fanno sentire a casa. Solitamente la gente tifa per le grandi squadre che hanno una storia e hanno vinto trofei, ma i salernitani hanno un gran legame con la squadra, non tiferebbero per mai un’altra. Non importa chi vince il campionato, ma è importante solo la Salernitana».

