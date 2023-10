Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato al TG1 della scelta della Roma di mettere lo sponsor Riyadh Season sulle maglie.

PAROLE – «La Roma che mette la scritta Riyadh Season sulla maglia Ho a cuore l’interesse e la tutela della mia città, degli abitanti di Roma e del mio Paese. Probabilmente altri vedono più l’aspetto economico e come tale lo rincorrono. Scritta SPQR? Per il fatto stesso che l’amministrazione comunale non ha trovato nulla in contrario nei confronti dell’altro club, non vedo perché lo dovrebbe trovare nei confronti della Lazio».

