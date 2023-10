Claudio Sala, ex giocatore del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro la Juventus. Le dichiarazioni

PAROLE – «Dico che potrebbe essere quello buono… per fargli lo scherzetto in casa loro: una soddisfazione che al popolo del Toro manca da troppo tempo. Abbiamo una buona squadra, una buona rosa, intendo, con valide alternative. E un allenatore che sa come guidarla. Insomma, c’è la sostanza che serve per piegare una Juve che finora non ha convinto sul piano del gioco. A me piacerebbe vedere un Toro con Sanabria di fianco a Zapata, e Vlasic a rifornirli dalla fascia. Sarebbe il modulo che adottavamo noi dell’ultimo scudetto: Pulici-Graziani in area e io da rifinitore esterno. Credo esistano le condizioni per poter varare a breve il doppio centravanti ma non me lo aspetto in questa sfida. Nel derby c’è bisogno di certezze, non si può sperimentare».

