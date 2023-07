Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al ritiro ad Auronzo di Cadore

ZIELINSKI – «Ha 29 anni, in scadenza di contratto, quanto lo paghi? Ho offerto 20 più bonus e hanno detto no. Ma ora l’offerta scende, perché se non me lo dai il primo giorno l’offerta scende. Nella vita bisogna fare le cose con cervello, a spendere ci vuole un minuto altrimenti. Se verrebbe? Penso di sì, io un altro l’ho già compr…».

IMMOBILE – «Ciro non è stato mai in vendita. Un conto fare le cose nell’interesse della società, un conto quelle strumentali. La società non è mai stata nella sua storia in queste condizioni. Facevano le collette, la Lazio ha scampato la serie c, poi ha fatto b, è cresciuta e ha avuto periodo di auge legato al periodo di Cragnotti. poi però la società era morta. Se uno in famiglia incassa 100, non può spendere 500! Quindi piano piano si cresce. Noi gli stipendi li paghiamo e in anticipo, siamo l’unica squadra del mondo che a settembre ha pagato gennaio!».

