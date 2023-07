Rischia di tramontare l’idea Alvaro Morata per l’Inter. I nerazzurri riflettono sulle proprie mosse per l’attacco: le ultime

Alvaro Morata si allontana dall’Inter. I nerazzurri avevano individuato in lui un profilo esperto a cui affidare l’attacco, sotto consiglio dell’allenatore Simone Inzaghi.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, adesso i nerazzurri sono poco convinti sull’affondare il colpo per il centravanti spagnolo. Il motivo? La richiesta di 20 milioni di euro fatta dall’Atletico Madrid, ritenuta troppo alta. Il club nerazzurro riflette anche sull’investire una grossa cifra di denaro per Florian Balogun, per il quale l’Arsenal potrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro.

L'articolo Morata Inter, nerazzurri poco convinti dello spagnolo: il motivo proviene da Inter News 24.

