Le parole di Giovanni Martusciello, vice tecnico di Sarri, dopo la vittoria della Lazio nell’ultimo turno di campionato

Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

«Sicuramente il secondo posto era una grande motivazione. Abbiamo fatto una grande prestazione, eravamo consapevoli. Ieri Sarri ha fatto i complimenti ai ragazzi per come si sono allenati in settimana. Quello che si è fatto rimarrà negli anni, è una soddisfazione per tutti. Lotito ieri ce lo ha chiesto esplicitamente e i ragazzi sono stati molto bravi. Stasera è terminata una bellissima annata, ci prendiamo questa grande soddisfazione. Sarri era contento soprattutto perchè la squadra ha fatto una partita seria. La soddisfazione più grande è quella di trasmettere le nostre idee alla squadra e vederle tradotte. Oggi raccogliamo quanto abbiamo seminato in questi 2 anni. Il gruppo si è messo in discussione, c’è grande soddisfazione per questo aspetto».

