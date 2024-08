Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha presentato i temi riguardanti il prossimo impegno del Milan: sabato 31 agosto a Roma contro la Lazio.

Paulo Fonseca, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato in conferenza stampa a Milanello presentando i grandi temi riguardanti la partita che andrà in scena domani sera all’Olimpico di Roma. Momento delicato in casa rossonera, momento sul quale il mister non ha lesinato parole. Di seguito i passaggi chiave della conferenza di mister Fonseca.

La settimana pre Lazio-Milan

Fonseca, senza giri di parole, ha evidenziato che “abbiamo la consapevolezza che non abbiamo cominciato bene, ma c’è una cosa molto positiva: è che siamo tutti d’accordo, siamo uniti. Vogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso che abbiamo capito quello che è veramente importante migliorare. Siamo uniti, abbiamo lavorato bene, mi aspetto di vedere un Milan diverso domani”.

Paulo Fonseca

Qual è il problema

“Abbiamo parlato dopo la partita: tutti pensiamo lo stesso. Eravamo un po’ tristi il primo giorno dopo Parma, poi abbiamo reagito ed è stata una settimana molto positiva. Non mi piace la depressione o cercare scuse: sono qui per cercare soluzioni. Vediamo se domani sarà stata la strada giusta”.

Il Milan di Fonseca

“Sì. Lo dico perché già lo abbiamo fatto. Se non lo avessimo mai fatto, potrei avere dei dubbi. Ma in pre-stagione siamo stati vicini a ciò che voglio io. Ho la stessa fiducia della prima conferenza stampa. Ho la stessa fiducia nel dire che non saranno queste due partite a far cambiare la squadra che io voglio.“

Capitolo mercato

“Siamo in contatto tutti i giorni e parliamo di tutto. Poi è ovvio: ci sono cose che non posso decidere. Ma il rapporto è al meglio possibile. Dico che sono molto soddisfatto del lavoro della società nell’opera di rinforzo della squadra”.

