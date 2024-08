Il Milan, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, starebbe tentando di chiudere in extremis per Adrien Rabiot.

Nel panorama del calciomercato italiano si profilano sviluppi intriganti che vedono protagonisti il Milan e il centrocampista francese Adrien Rabiot. Dopo essersi svincolato dalla Juventus, Rabiot è diventato un obiettivo desiderabile per molti club, inclusa la squadra rossonera. La trattativa, che in un primo momento sembrava essersi raffreddata, ha ripreso vigore a seguito di recenti sviluppi che vedono il Milan cercare rinforzi per il proprio centrocampo.

L’interesse iniziale del Milan

I contatti tra il Milan e l’entourage di Adrien Rabiot non sono una novità di questa sessione di mercato. Già nelle scorse settimane, la direzione sportiva rossonera aveva mostrato interesse per il francese, sondando il terreno attraverso una richiesta di informazioni riguardante le condizioni economiche del giocatore. Tuttavia, l’entità dell’ingaggio richiesto, comunicata direttamente da Veronique Rabiot – madre e agente del calciatore – aveva inizialmente spinto il club a deviare la propria attenzione verso altri profili.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Cambio di direzione

Nonostante l’interessamento verso altri target per rinforzare la squadra, il Milan si trova ora a dover riaprire la pista che porta a Rabiot. La causa di tale ripensamento risiede nell’impossibilità di concretizzare l’acquisto di Manu Koné, sommata alla possibile partenza di Ismael Bennacer, in procinto di trasferirsi all’Atletico Madrid. Questi eventi hanno lasciato il Milan in una situazione di potenziale emergenza per quanto riguarda il reparto mediano, rendendo Rabiot un’opzione più che valida per il rinforzo del centrocampo.

Verso una nuova trattativa

Gianluca Di Marzio, noto giornalista e esperto di calciomercato, ha riportato che il Milan starebbe valutando seriamente di riallacciare i contatti con il giocatore e la sua rappresentante al fine di esplorare la possibilità di una trattativa. Al momento non si è ancora arrivati alla fase delle offerte ufficiali, ma si registrano semplici scambi di idee e discussioni preliminari. Le prossime ore potrebbero essere cruciali per definire l’esito di questo interessamento e capire se Rabiot vestirà la maglia rossonera nella prossima stagione.

