L’esterno della Lazio, Pedro spagnolo prelevato dalla Roma si racconta in una intervista a Radio Marca Tenerife.

L’attaccante della Lazio, Pedro parla del futuro in una intervista alla Radio Marca Tenerife, così parla lo spagnolo: “Lascio tutto aperto per il futuro, anche se è vero che ho una serie di fattori personali che complicano questa opzione.”

Il sogno: “Vorrei essere più vicino al Barcellona per poter divertire di più i miei figli. È ovvio che il calcio ha queste cose negative, ovvero che limita molto la tua vita personale. Perdi molte cose a causa del calcio ed è vero che ti capita un brutto momento. Devi pensare che devi mettere la felicità prima del lavoro”.

Pedro parla della Lazio: “Al momento ho ancora un anno qui alla Lazio con il mio contratto, e quando sarà finito vedrò cosa farò. Non so cosa succederà, ma per ora rimarrò qui e quando sarà finita vedrò dove andrò. Penso di avere ancora uno o due anni di calcio.”

