Prima del fischio d’inizio della gara tra Sampdoria e Lazio, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha rilasciato alcune dichiarazioni

Per i microfoni di Lazio Style Radio, DAZN e Sky è Ivan Provedel a parlare prima di Sampdoria-Lazio.

LE PAROLE – «Una vittoria come quella contro l’Inter può darci la carica giusta, ma non deve distrarci. Ogni match ha una sua storia, senza l’atteggiamento giusto i punti non si portano a casa. Il successo con i nerazzuri può regalarci la consapevolezza di cui avevamo bisogna, ma ora pensiamo solamente alla sfida di oggi».

