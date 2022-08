Il Chelsea è in trattativa per acquistare Rafael Leao: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal The Times, il Chelsea è in trattativa per acquistare Rafael Leao dal Milan.

I Blues vorrebbero chiudere la trattativa con il portoghese entro domani e la volontà del calciatore sembrerebbe quella di voler giocare in Premier League!

