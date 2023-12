Felipe Anderson in crisi con la Lazio? Il brasiliano non ci sta e manda un messaggio social ben preciso: ecco cosa ha detto

Dai rumors (mai confermati) circa un suo futuro lontano dalla Lazio, alle critiche sulle ultime prestazioni ritenute al di sotto rispetto a come il brasiliano era riuscito ad abituare i tifosi capitolini. Non è di sicuro un momento sportivamente parlando felice quello che sta vivendo Felipe Anderson dal punto di vista realizzativo (e non solo).

Eppure il talento biancoceleste non ci sta e manda un messaggio chiaro sui social. Tramite il proprio profilo Instagram il calciatore ha ripostato una statistica della pagina best_media che mette in evidenza le sue giocate. Ben sei sono le “grandi opportunità da gioco” create in questo inizio di stagione. Solo Kostic, si legge nel post, ha fatto meglio in Serie A (9).

