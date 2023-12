Santos, tifosi impazziti dopo la retrocessione del club in seconda serie: presa d’assalto la villa del presidente Rueda

Come scrive TNT Brasil, i tifosi del Santos continuano a manifestare in modo eccessivo il proprio malcontento per la prima storica retrocessione del club in seconda serie.

Nel mirino il presidente Rueda, la cui villa è stata presa d’assalto, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire. Misure di sicurezza rafforzate, con il numero uno del club impossibilitato naturalmente ad uscire.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG