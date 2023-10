Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro l’Atalanta

PAROLE – «Vincere fa dimenticare la stanchezza, oggi è una partita importantissima per noi per mettere a posto le cose in campionato. Il Celtic è stato importante ma ormai è archiviato».

