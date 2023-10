All’U Power Stadium, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Monza e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All‘U Power Stadium, Monza e Salernitana si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Monza-Salernitana 2-0: sintesi e moviola

1′ – Inizia il match.

5′ – Primo squillo della Salernitana. Legowski scambia con Cabral che prova il tiro in porta: Di Gregorio para la sfera.

10′ – GOL MONZA. Colpani punta la difesa della Salernitana e poi infila il pallone all’angolino.

17′ – Nuova conclusione di Colpani dai 25 metri. Ochoa respinge e devia in corner.

19′ – GOL MONZA. Raddoppia Vignato con un tiro che si infila sotto alle gambe di Ochoa.

25′ – Monza vicino al terzo gol. Grande parata di Ochoa su un tiro ravvicinato di Vignato.

37′ – Il Monza continua ad attaccare e ad essere pericoloso. Un tiro diagonale di Gagliardini spaventa sia Ochoa che la Salernitana e va fuori di un soffio.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

46′ – Termina il primo tempo.

46′ – Inizia il secondo tempo.

56′ – Inizio di secondo tempo a ritmi molto bassi. Gyomber è terra e viene medicato per un infortunio al ginocchio.

63′ – Giallo Salernitana. Ammonito Bradaric.

71′ – La partita sembra aver preso già un’unica direzione. Il Monza ha smesso di attaccare e gestisce il risultato. La Salernitana non reagisce.

73′ – Che occasione per la Salernitana! Dia si trova improvvisamente e fortunosamente tutto solo davanti a Di Gregorio: l’attaccante tira in porta ma il pallone, dopo aver toccato anche la traversa, sbatte sulla linea e non entra in porta.

Monza-Salernitana 2-0: risultato e tabellino

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, P. Marì, Caldirola; Kyriakopoulos, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani; Vignato, Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Legowski, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Cabral; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

