Come riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe gelato il presidente della Lazio Lotito con le sue parole sul futuro

Come riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe gelato il presidente della Lazio Lotito con le sue parole sul futuro.

«Non so se rimango il prossimo anno». Concetto espresso anche alla squadra, un pò per alcune situazioni che non gli sono piaciute, un pò per spronare il gruppo a riprendere un cammino da big.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG