Dai guai in difesa ai recuperi a centrocampo: Pioli sorride per il ritorno di Loftus Cheek in mezzo al campo.

L’inglese, ormai fuori da diverse settimane, ha saltato alcune partite importanti ma contro l’Udinese è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nel Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

