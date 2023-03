Le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, il giorno dopo la vittoria del derby contro la Roma. I dettagli

Maurizio Sarri è tornato sulla vittoria della Lazio nel derby in occasione del Gran Galà dello Sport.

PAROLE – «Polemiche? Mi estraneo molto da queste storie. Non mi interessa quello che dicono gli avversari all’esterno, le motivazioni vanno trovate all’interno. La nostra squadra ieri era più focalizzata sull’obiettivo, questa era la sensazione. Abbiamo preso in mano la gara e giocare in superiorità numerica è stato un vantaggio. Il secondo posto lascia il tempo che trova. Nelle ultime cinque abbiamo recuperato 6/7 punti sulle squadre che avevamo davanti. Ne mancano tante alla fine e può succedere di tutto».

