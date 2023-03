La decisione della dirigenza del Tottenham sul futuro in panchina di Antonio Conte dopo gli ultimi risultati

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, sarebbe ormai giunta al capolinea l’avventura di Antonio Conte al Tottenham. L’allenatore, dopo l’ultimo turno di Premier League, si era sfogato contro proprietà e calciatori.

Anche per questo la dirigenza avrebbe deciso di esonerare l’allenatore già in settimana, senza aspettare la fine della stagione. Il presidente Levy vorrebbe infatti sfruttare la pausa dedicata alle nazionali per cambiare subito.

L’articolo Tottenham, arriva la clamorosa decisione su Conte proviene da Calcio News 24.

