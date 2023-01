Rallenata la trattativa per il trasferimento di Luca Pellegrini dalla Juventus alla Lazio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, la Lazio non ha ancora fatto passi in avanti ufficiali per il trasferimento di Luca Pellegrini dalla Juventus.

Il club biancoceleste è infatti interessato al terzino attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte, ma non si è comunque ancora mossa. Vedremo se nelle prossime settimane di calciomercato le cose cambieranno.

L’articolo Lazio, si raffredda la pista Pellegrini proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG