Le parole di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, sulla sua avventura con la maglia bianconera. I dettagli

Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di CBS. L’attaccante dell’Udinese ha svelato alcuni retroscena di calciomercato.

PAROLE – «Aston Villa Mi è già successo altre volte in carriera di essere oggetto di voci durante i periodi di mercato. Ho imparato che nel calcio e nella vita bisogna vivere il presente ed essere felici. Io lo faccio e sono felice, voglio restare qui e non mi interessa il futuro, quello che succede succederà, ma essere felice è la cosa più importante per me e ora sono felice. L’Udinese ha un’organizzazione familiare straordinaria, ci sentiamo molto a nostro agio. Non ci sono scuse, perché il club ci dà tutto ed è per questo che mi sento molto bene. Sono davvero orgoglioso di essere qui».

L’articolo Udinese, Deulofeu: «Aston Villa Qui sono felice» proviene da Calcio News 24.

