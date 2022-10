Allo stadio Olimpico, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico, Lazio e Spezia si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lazio Spezia 1-0 MOVIOLA

1′ – Partiti all’Olimpico e calcio di rigore per la Lazio! Ampadu stende Immobile in area!

2′ – IMMOBILE SBAGLIA IL RIGORE! Ciro calcia altissimo dal dischetto!

7′ – OCCASIONE PER LO SPEZIA! Grande spunto di Nzola che tocca per l’accorrente Kiwior, il turo a botta sicura viene deviato in angolo da Lazzari

12′ – GOL DELLA LAZIO! – Straordinaria azione di Zaccagni che scarica per Felipe Anderson, il brasiliano chiude il triangolo permettendo al numero 20 di battere di punta Dragowski!

Lazio Spezia 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: ZACCAGNI (L)

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Radu, Kamenovic, Vecino, Bertini, Marcos Antonio, Basic, Pedro, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

SPEZIA (5-3-2): Dragowski; Holm Ampadu Caldara Nikolaou Kiwior; Ellertsson Bourabia Bastoni; Gyasi Nzola. A disp.: Zoet, Zovko, Amian, Agudelo, Ekdal, Beck, Ferrer, Sher, Nguiamba, Verde, Maldini, Strelec, Sanca. All. Gotti.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Ampadu

ESPULSI

