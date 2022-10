Ai microfoni di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista, ha parlato così di Ante Rebic, protagonista ieri di un gol contro l’Empoli

Ai microfoni di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista, ha parlato così di Ante Rebic, protagonista ieri di un gol contro l’Empoli:

«Pioli ha sempre detto che Rebic è importante. Gioca in modo diverso da Giroud, quindi dà qualcosa di diverso al Milan. Per lui è fondamentale stare bene dal punto di vista fisico. Non dimentichiamoci che ha giocato la finale di un Mondiale»

