Le 5 domande della Gazzetta dello Sport alla Serie A e le altre 5 di Calcionews24.com al campionato italiano

La Gazzetta dello Sport, a firma Fabio Livari, pone 5 domande al campionato in corso. Calcio News 24 ne aggiunge altrettante per “completare” il quadro di un campionato che sta regalando emozioni, nuovi protagonisti, un’idea diversa nella lotta per lo scudetto.

1) MILAN. Visto l’ultimo Diaz aspettare De Ketelaere diventerà più facile?

2) NAPOLI. Trovando continuità Spalletti può davvero puntare allo scudetto?

3) ATALANTA. Gasp e la Dea che sarà. Gestire l’abbondanza la sua prossima sfida

4) IL VALZER DEI TECNICI. Il caso Monza insegna. Cambiare l’allenatore è la ricetta giusta

5) MARCATORI ITALIANI IN CRISI. Immobile, Politano, Frattesi e poi il vuoto. Dove sono i nostri gol?

Ecco quelle di Calcio News 24

6) LAZIO. Dopo ben tre 4-0 consecutivi, la Lazio può aspirare a essere la versione rinnovata del nuovo Napoli di Sarri?

7) INTER. Con il rientro di Lukaku inizierà la rimonta dell’Inter?

8) JUVENTUS. Avrà ancora obiettivi di vertice quando si arriverà alla pausa del Mondiale?

9) BOLOGNA. Può andare in Serie B la squadra che con Arnautovic sta esprimendo il miglior goleador della Serie A insieme a Immobile?

10) GIOVANI. Possiamo sperare che emerga qualche giovane italiano che ci offra la sensazione che possa essere davvero un campione?

L’articolo Le 10 domande alla Serie A proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG