OFF-WHITE E AC MILAN SVELANO LA CAMPAGNA “WEAR YOUR HEART ON YOUR SLEEVE”. Il comunicato del club rossonero

Sulla scia dell’annuncio della Style and Culture partnership, AC Milan e Off White svelano le nuove divise off-pitch, una formale e l’altra informale. Entrambi i completi ridefiniscono il design tradizionale del calcio e dello sport con influenze culturali e subculturali per modellare il futuro dello stile, promuovere il libero pensiero e generare il cambiamento positivo.

Gli obiettivi della partnership appaiono in maniera esplicita su un tag rosso posizionato sul risvolto della manica sinistra dell’abito doppio petto formale e del varsity jacket. Ciascun tag combina il claim “I Support” introdotto dal fondatore del brand Abloh nel 2020 con un messaggio scelto da chi indossa il capo. Le tematiche spaziano tra Diversità, Parità di Diritti, Libertà di Parola, Istruzione per Tutti, Tutte le Forme di Amore, Giustizia Sociale. Indossando le divise in pubblico, e quindi diffondendo il claim “I Support” e messaggi incentrati su ideali di fondamentale importanza, calciatrici e calciatori di AC Milan dimostreranno la volontà di dichiarare il loro credo e di sostenere tali ideali.

I messaggi supportano inoltre la campagna “Wear Your Heart on Your Sleeve” (“Indossa il tuo cuore sulla manica”), che celebra la partnership e presenta i nuovi completi. Immortalati dal fotografo Campbell Addy, la campagna ha coinvolto dieci atleti di AC Milan: Valentina Bergamaschi, Laura Giuliani, Lindsey Thomas e Christy Grimshaw per la squadra femminile, Rafael Leão, Sandro Tonali, Simon Kjær, Mike Maignan e Fikayo Tomori per quella maschile.

Le uniformi formali saranno a uso esclusivo di AC Milan, mentre al fine di celebrare la collaborazione, il varsity jacket Off-White sarà disponibile per il pre-order nelle prime settimane della campagna “Wear Your Heart on the Sleeve” dall’11 al 23 ottobre, esclusivamente su www.off—white.com. Una parte del ricavato sarà inoltre donato a Fondazione Milan, charity di AC Milan. Facendo leva sui valori e sulla potenza dello sport, la fondazione si adopera per fornire ai più giovani, particolarmente quelli a rischio sociale e che vivono in regime di povertà, l’opportunità di crescere e sviluppare i propri talenti.

Il completo formale è composto da una giacca a doppio petto dall’apparenza classica nella parte anteriore. Sul retro invece sono presenti due strisce verticali e il numero della calciatrice o del calciatore. I pantaloni, in stile consono a un abito elegante, sono contraddistinti da risvolti e da una scritta sulla gamba sinistra che, con la classica ironia Off-White, descrive il capo con la citazione “Uniform”.

I tratti distintivi di Off-White caratterizzano anche i capi base dell’uniforme, che includono una maglia a maniche lunghe e una classica t-shirt a maniche corte (bianca o nera). Entrambe presentano il logo del marchio all’altezza del torace. Il completo comprende inoltre una cintura nera impreziosita da una fibbia Off-White “Arrow” di color argento, sneaker bianche in pelle con una decorazione laterale a forma di freccia, il caratteristico cartellino Off-White e un’altra citazione “Uniform”. Ad accompagnare il tutto una tradizionale sciarpa da calcio con motivo a scacchi rossoneri su cui sono apposti i loghi scritti di Off-White e di AC Milan, a reiterare la fusione simbolica tra marchio e Club.

Il completo informale è composto da pantaloni, maglie e accessori di quello formale, ma sostituisce la giacca elegante con un articolo caratteristico dello stile Off-White come pensato dal fondatore del marchio Virgil Abloh: un Varsity Jacket. Il Varsity Jacket di AC Milan è in pelle bianca con toppe grafiche, strisce sulla manica destra e la mascotte del diavolo del Milan sulla parte anteriore.

