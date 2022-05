Il fantasista danese Christian Eriksen dovrà decidere a partire dalle prossime settimane dove giocare in futuro; il Brentford vorrebbe tenerlo.

Il Brentford in Premier League si è salvato abbastanza tranquillamente piazzandosi addirittura a metà classifica. A ciò ha contribuito anche l’innesto a campionato in corso di Christian Eriksen.

Christian Eriksen

Lo sfortunato ex trequartista dell’Inter, vittima di un attacco cardiaco ad Euro2020, ha dimostrato ancora tutta la sua classe impreziosendo la sua stagione con 1 goal e 4 assist. Il club vorrebbe rinnovare il contratto ma lui sembra avere altre ambizioni e precisamente vorrebbe giocare la Champions League. Crolla quindi l’ipotesi Manchester United, quella più probabile, secondo il Daily Mail al momento è un ritorno al Tottenham dove ritroverebbe Antonio Conte. Un vero peccato non poter ammirare le gesta di Eriksen in Italia.

