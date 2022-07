Dopo aver puntellato la rosa con gli acquisti di Cragno, Ranocchia, Carboni e quello quasi fatto di Sensi in prestito, i brianzoli sognano colpi clamorosi.

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha dichiarato che il Monza starebbe sognando di comporre una coppia d’attacco che sembrerebbe ai limiti dell’irrealtà per la caratura attuale del club. Adriano Galliani, memore del suo passato al Milan quando confezionava operazioni pazzesche negli ultimi giorni di mercato, starebbe pensando agli argentini Mauro Icardi e Paulo Dybala.

Il dirigente ha già parlato con Wanda Nara ma per far sì che la trattativa folle si concretizzi bisogna aspettare gli ultimi giorni di agosto sperando che il Paris Saint Germain apra al prestito e contribuisca a pagare parte dello stipendio del giocatore. L’ex Milan ha telefonato anche al procuratore della Joya dicendogli di tener presente il club brianzolo se non riuscisse a trovare accordi con nessun’altra squadra. Galliani ci prova a testimonianza delle ambizioni del club ma realizzare anche uno solo di questi due colpi è quasi utopia.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG