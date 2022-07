L’egiziano, andando contro tutte le voci ed i rumours di mercato delle ultime settimane, ha scelto di restare nella sua squadra attuale.

Mohamed Salah ha rinnovato, quasi a sorpresa, il suo contrato con il Liverpool che scadeva a giugno 2023, il nuovo vincolo arriva fino al 2025; ecco le sue parole al sito ufficiale del club. “Mi sento benissimo e sono entusiasta di vincere altri trofei con il club”.

Jurgen Klopp

“È un giorno felice per tutti. C’è voluto un po’ di tempo per annunciare questo rinnovo ma ora è tutto ok e possiamo concentrarci sul futuro. Negli ultimi 5-6 anni siamo sempre andati in crescendo: l’anno scorso potevamo vincere 4 trofei, ma ne abbiamo persi due nell’ultima settimana. Credo che siamo in grado di lottare per tutto. Abbiamo anche nuovi acquisti importanti. Dobbiamo solo continuare a lavorare sodo ed essere positivi“.

