Domenica 14 gennaio alle 12.30 le Inter Women inizieranno il 2024 sfidando il Sassuolo nella 12^ di Serie A: la decisione incredibile

Il 2024 vede il ritorno in campo dell’Inter Women dopo la pausa natalizia. Nella prima sfida dell’anno, in programma domenica 14 gennaio alle 12:30, le nerazzurre affronteranno il Sassuolo nella 3ª giornata del ritorno di campionato.

L’Arena Civica Gianni Brera di Milano sarà lo scenario di questa emozionante partita, offrendo ai tifosi l’opportunità di sostenere la squadra in un’atmosfera carica di adrenalina. Per questa sfida contro le neroverdi, l’ingresso all’Arena sarà gratuito, e i tifosi sono invitati a compilare il form sottostante per garantirsi un accesso privilegiato.

L’articolo Le Inter Women ripartono col botto nel 2024: la decisione per il match col Sassuolo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG