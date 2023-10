Nicolò Barella ha ritrovato la bussola all’Inter nel match di Champions League contro il Benfica: le pagelle del nerazzurro

L’Inter ha di nuovo il suo Nicolò Barella, autore di una buona prestazione nel match di Champions League col Benfica, portato a casa dai nerazzurro per 1-0.

Ecco le pagelle sul centrocampista nerazzurro.

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere dello Sport: 7 Al Benfica ha già fatto male in due occasioni, ci va vicino anche stavolta, ma Trubin abbassa la saracinesca almeno un paio di volte. Il migliore dei suoi nel reparto nevralgico.

Tuttosport: 7.5 È dappertutto. Ci prova di destro, Trubin gli dice di no, poi l’assist per la traversa di Lautaro e un’altra occasione. In più una gran chiusura su Neres

TMW: 6.5 Conferma i segnali di crescita visti nel secondo tempo di Salerno: tanti recuperi, belle idee. E la palla che manda Dumfries a fare l’assist per l’1-0 è sua. Che bel giocatore… ma rischia grosso su Neres ed è tornato anche il cartellino giallo evitabile

L’articolo Le pagelle di Barella dopo Inter-Benfica: bussola ritrovata! proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG