Anatoliy Trubin ha svolto una prestazione sontuosa tra i pali del Benfica nel match di Champions contro l’Inter: quanto rammarico

Sulle colonne di Tuttosport, si concede ampio spazio all’occasione mancata dall’Inter, che a causa dei paletti societari non ha potuto affondare per Anatoliy Trubin.

Il portiere, andato poi al Benfica, nel match di Champions ha dato parecchio filo da torcere ai nerazzurri.

TRUBIN- Un’altra Inter, con una proprietà in grado di investire e non di tirare avanti soltanto grazie al principio dell’autofinanziamento, avrebbe avuto la forza economica per accontentare lo Shakhtar Donetsk, assicurandosi un fuoriclasse nel ruolo di appena 22 anni. Invece Marotta e Ausilio sono stati costretti a puntare anche su giocatori alquanto chilometrati

