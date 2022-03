I precedenti che possono venire in soccorso dell’Inter, impegnata questa sera contro il Liverpool ad Anfield.

La Gazzetta dello Sport ripercorre alcuni tra i momenti più emozionanti della storia del calcio europeo. Ecco i casi in cui una squadra è stata capace di compiere grandi imprese sportive, declinate in rimonte in mondovisione. Ecco le più celebri. Semifinali Coppa Campioni 1964/65: l’Inter perde 3-1 l’andata a Liverpool. Al ritorno Corso, Peirò e Facchetti ribaltano tutto.

Ottavi Coppa Uefa 1985/86: il Real Madrid perde 5-1 in casa del Borussia Mönchengladbach. Al Bernabeu riscatto blancos: 4-0. Quarti Champions League 2003/04: successo del Milan per 4-1 sul Deportivo La Coruna. Al Riazor gli spagnoli rifilano un 4-0 ai rossoneri. Quarti Champions League 2003/04: al Bernabeu il Real supera il Monaco 4-2. Al ritorno la squadra di Deschamps vince 3-1. Ottavi Champions League 2011/12: il Napoli di Lavezzi e Cavani stende 3-1 il Chelsea. I Blues si riscattano a Londra: 4-1 dopo i tempi supplementari.

Quarti Europa League 2013/14: in Svizzera il Basilea asfalta il Valencia 3-0. Al Mestalla succede l’incredibile: gli spagnoli vincono 5-0 dopo i tempi supplementari. Ottavi Champions League 2016/17: il Psg batte 4-0 il Barça al Parco dei Principi. La remuntada al Camp Nou: 6-1 ai francesi. Quarti Champions League 2017/18: la Roma cade a Barcellona 4-1. L’imponderabile all’Olimpico: 3-0 giallorosso. Ottavi Champions League 2018/19: la Juve perde 2-0 con l’Atletico. Al ritorno super CR7: tripletta e 3-0. Semifinali Champions League 2018/19: all’andata festa Barça contro il Liverpool (3-0). Ad Anfield impresa Reds: 4-0.

