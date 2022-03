Il campione svedese dovrà gestire al meglio le energie e il proprio fisico da qui al termine della stagione.

Il Milan non vuole proprio rinunciare al carisma di Zlatan Ibrahimovic. Il numero 11 rimarrà a Milanello anche nella prossima stagione e intanto si cerca la via per preservare un fisico che ha combattuto mille battaglie. Come riporta il Corriere dello Sport, il calciatore avrebbe confidato a Pioli di non sentirsi al top della forma.

Dopo il lungo infortunio al tendine d’Achille, la priorità resta il completo recupero. L’alternanza con Giroud sembra la prima mossa, così come la ricerca sul mercato di un vice Ibra. Pioli sa che il talento e la leadership del campione non si trovano facilmente sul mercato. Ecco perché ha condiviso con Ibra un piano per le prossime gare. Un minutaggio in linea con le necessità del fisico e alcune varianti tattiche per preservarlo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG