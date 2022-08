Le ultime su Andrea Belotti: la trattativa con la Roma e le offerte dall’estero. Ecco i dettagli

Ultimatum alla Roma, così Tuttosport indica la strada di Andrea Belotti per il suo futuro. L’attaccante ancora senza squadra, ma a Palermo per allenarsi e farsi trovare pronto, sta aspettando da tempo i giallorossi.

La questione Roma non decolla anche perché i giallorossi non riescono a piazzare Shomurodov. Belotti attende questa settimana poi accetterà altre proposte. Nizza e Galatasaray le squadre interessate: i francese offrono un quadriennale, mentre i turchi un contratto da 6 milioni di ingaggio. La Roma intanto pensa ancora a Solbakken non dovesse arrivare il Gallo. L’attaccante ex Torino era stato accostato anche al Milan.

The post Le ultime sulla trattativa tra Roma e Belotti: l’attaccante era stato accostato anche al Milan appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG