L’attaccante esterno portoghese ha toccato una velocità incredibile durante la prima gara ufficiale della stagione.

Nel mondo del calcio moderno, la velocità rappresenta uno degli attributi più preziosi per un giocatore. La capacità di sfondare le difese avversarie con rapide incursioni può fare la differenza tra una squadra campione e una che lotta per mantenere il passo. Esempio lampante di questa qualità è Rafael Leao del Milan.

Il dato

Nella partita della settimana scorsa tra Milan e Torino, Rafael Leao ha dimostrato ancora una volta la sua eccezionale velocità, toccando un picco di 36 km/h in uno sprint. Questo dato, proveniente dal sito ufficiale della Lega Serie A, testimonia le qualità fisiche del giocatore portoghese. Chiaramente la sola velocità non basta: i tifosi rossoneri sono ancora arrabbiati con lui per l’enorme goal divorato a tu per tu con Milinkovic-Savic.

Rafael Leao

I più veloci in assoluto

Tuttavia, nonostante l’impressionante prestazione, questa non rappresenta il suo record personale. Rafael Leao aveva infatti già raggiunto il picco di 36,5 km/h in un derby nel 2021. Il discorso cambia se si analizzano i giocatori più veloci in generale: attualmente l’ex Lille si piazza al settimo posto in questa particolare graduatoria. Sopra di lui, troviamo calciatori come Adama Traorè e Ousmane Dembélé, entrambi con un picco di 36,6 km/h, mentre Mykhaylo Mudryk ha raggiunto i 36,63 km/h. Sorprende la presenza di un difensore centrale come Sven Botman: l’ex obiettivo del Milan guida la classifica con una velocità di 39,21 km/h, superando gente più accreditata come Kylian Mbappé (37,9 km/h) e Darwin Nunez (38 km/h). Questi dati si riferiscono al 2023.

