I rossoneri sono impegnati oggi a Parma ma chiaramente i dirigenti non possono distogliere gli occhi dal mercato.

Il Milan si prepara a vivere gli ultimi giorni di calciomercato con un obiettivo ben preciso, quello di cedere diversi giocatori che non fanno più parte del progetto.

Mercato in movimento

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, il Milan è ancora attivo tanto nelle cessioni quanto negli acquisti. Se da un lato le trattative per le uscite di alcuni giocatori come Pobega ed Adli sembrano in procinto di essere concluse, dall’altro lato il club è vigile su possibili innesti.

Ismaël Bennacer

Cessioni chiave

Le cessioni rappresentano un aspetto fondamentale della strategia di mercato del Milan. La probabile partenza di Bennacer, con un’offerta dall’Arabia che diventa sempre più concreta, sottolinea l’attenzione della dirigenza verso operazioni che possano garantire un ritorno economico significativo. L’algerino era un perno quasi imprescindibile della squadra ma Fonseca lo ritiene non indispensabile. I rossoneri chiedono una trentina di milioni per la sua cessione ma l’ex Empoli sarebbe felice anche di restare: il nuovo allenatore continuerebbe a contare su di lui, a differenza di Adli che vedrebbe pochissimo il campo. Quest’ultimo ha offerte dal Qatar.

Possibili rinforzi

Solo l’eventuale addio di Bennacer potrebbe aprire le porte a nuovi arrivi, ritiene Di Marzio: è sempre vivo l’interesse per Manu Koné del Borussia Mönchengladbach.

