L’attaccante svizzero con ogni probabilità oggi pomeriggio si caricherà sulle spalle il reparto offensivo dei rossoneri.

Il Milan si prepara ad affrontare la sfida contro il Parma che rappresenta un banco di prova significativo per l’allenatore portoghese Paulo Fonseca, alla ricerca del suo primo successo in Serie A alla guida dei rossoneri.

Il dilemma dell’attacco

L’indisponibilità di Morata, fermo ai box per un infortunio muscolare, ha acceso i riflettori su tre possibili sostituti: Luka Jovic, l’attaccante serbo che non ha convinto nelle ultime uscite, Noah Okafor, lo svizzero che si è distinto per la rete salva-partita all’ultimo respiro contro il Torino, e il giovane prodigio Francesco Camarda, una scommessa per il futuro. La scelta non è semplice, poiché ognuna di queste opzioni rappresenta una strategia di gioco diversa e porta con sé un set distinto di pro e contro. Il portoghese ha però già ieri depennato l’ultimo nome: il giovane non è stato convocato.

Noah Okafor

Il parere dei tifosi

La Gazzetta dello Sport ha fatto partire un sondaggio al riguardo ed il cuore dei supporter milanisti sembra pendere verso l’opzione svizzera. Quasi la metà dei votanti (49,6%) si dimostra a favore di Okafor, mentre Camarda raccoglie un significativo 43,3% delle preferenze, relegando Jovic a una quota marginale.

Il jolly

Nel corso della scorsa stagione, l’attaccante svizzero ha messo a segno goal decisivi, mostrando di saper gestire la pressione e capitalizzare le occasioni nell’ultimo quarto d’ora di gioco. La sua condizione fisica ottimale all’avvio di questa stagione contribuisce a rendere ancora più allettante la sua candidatura come sostituto di Morata.

Perché non Camarda

Nonostante il talento innegabile e una visione di gioco che fa già sognare, il baby prodigio potrebbe non essere ancora pronto per gli impatti fisici della Serie A. L’idea di un periodo di crescita in Serie C potrebbe rappresentare una tappa fondamentale nel suo percorso di maturazione, nonostante la tentazione di lanciarlo subito nell’arena del calcio di vertice.

