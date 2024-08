Lo storico dell’allenatore portoghese in campionato non è positivo: solo in una stagione il lusitano ha fatto punteggio pieno per più gare.

Inizio atipico per il Milan nel campionato di Serie A: dopo un ottimo precampionato ci si aspettava un altro tipo di partenza dai rossoneri che, invece, hanno pareggiato contro il Torino. La gara della settimana scorsa ha messo in evidenza la condizione fisica superiore dei Granata guidati da Paolo Vanoli. Questo risultato pare richiamare l’attenzione su un aspetto ricorrente nella carriera dell’allenatore portoghese: Fonseca infatti è noto per le sue partenze lente nelle competizioni a calendario.

Paulo Fonseca

I precedenti

Il Corriere dello Sport fa notare che l’andamento di Fonseca nelle prime giornate di campionato non sembra promettere una facile inversione di rotta per il Milan. Storicamente, il tecnico portoghese ha ottenuto partenze non proprio fulminanti nei suoi incarichi precedenti. Solo durante il suo periodo allo Shakhtar Donetsk Fonseca è riuscito a ottenere il massimo dei punti nelle prime 3 partite di un campionato. Al contrario, sia nei 2 anni della sua esperienza al Lille, sia alla Roma, l’allenatore ha raccolto solamente 4 punti nelle prime 3 giornate.

Un futuro da riscrivere

Il Milan e Paulo Fonseca si trovano ora davanti alla sfida di invertire questa tendenza nel prossimo incontro contro il Parma, un appuntamento che non solo metterà alla prova la capacità della squadra di superare l’ostacolo iniziale, ma sarà anche indicativo delle strategie che il tecnico intenderà applicare per recuperare terreno e ristabilire le aspettative per il prosieguo del campionato.

